Stadtteiltreffen im Bürgerzentrum Lützel

Die Referentinnen und Referenten des Abends (von links): Dirk Schaefer, Mohamed Belbaz, Nour Beski, Raghida El Sawiri und Sebastian Mählmann (Moderator). Foto: Michalina Stößel

Mohamed Belbaz, Geschäftsführer eines ambulanten Pflegedienstes in Lützel, Raghida El Sawiri, Betreuungskraft in einem Lützeler Altenheim und Französischdozentin an der städtischen VHS, Nour Beski, Arzt und Dirk Schaefer, Vorsitzender des Beirates für Migration und Integration, berichteten unter Moderation von Sebastian Mählmann, Katholischen Pfarrei St. Petrus und St. Martinus, von ihren Anfängen in Deutschland und ihren heutigen beruflichen Aufgaben. Deutlich wurde, dass zugewanderte Menschen mit ihren Lebenserfahrungen und Berufskompetenzen oft eine unverzichtbare Ressource für Koblenz darstellen. So betonte Mohamed Belbaz mit Blick auf den Pflegebereich: „Wir brauchen Zuwanderung!“ Er leitet ein internationales und kultursensibel arbeitendes Pflegeteam und könnte ohne die zugewanderten Mitarbeitenden die Versorgung von Patienten nicht gewährleisten. Zugleich betonten alle Rednerinnen und Redner die Bedeutung von mitsorgenden Gemeinschaften, zum Beispiel in Vereinen, Nachbarschaften und Kirchengemeinden bei der Bewältigung der vielfältigen Integrationsaufgaben wie Spracherwerb und Beziehungsaufbau zu Einheimischen.

Das monatliche Stadtteiltreffen ist ein Angebot des Bürgerzentrums Lützel. Ein Arbeitskreis von Lützeler Aktiven plant die Treffen. Das nächste Stadtteiltreffen unter Moderation von Jan Buchbender, Stadtgrün Lützel, findet am Montag, dem 5. Februar, von 10 bis 12 Uhr zum Thema „Bezahlbarer Wohnraum und Wohnformen im Alter“ statt.

Pressemitteilung: Kath. Pfarrei St. Petrus und St. Martinus