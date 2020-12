St. Martin wurde auch ohne Umzug gefeiert

Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 14:50 Uhr

Auch wenn in diesem Jahr leider der Umzug ausfiel und die Metternicher Kinder nicht wie sonst mit St. Martin hoch zu Ross durch die Straßen von Metternich ziehen konnten, wollten die Kirmesgesellschaft dennoch den Kindern eine Freude bereiten und haben Martinswecken verteilt.

Die Kindertagesstätte (Kita) Eulenhorst, die Grundschule Oberdorf, der Kindergarten St. Johannes, die Kita Bullerbü, die Lazarettzwerge und das Kinderhaus Klitzeklein bekamen aus den Händen des Vorsitzenden Bernd Loch, des Ehrenvorsitzenden Wolfgang Mayr und der Beisitzerin Diana Frühwirth die leckeren Wecken überreicht.

Die einzelnen Einrichtungen feierten im Kleinen Kreis selbst, so hat zum Beispiel die Grundschule einen Umzug gemacht, um den anderen Klassen die Laternen zu zeigen und anschließend am Martinsfeuer Martinslieder gesungen. Außerdem waren viele dabei und haben ihre Laternen ins Fenster gehängt und so bei der Aktion Laternenfenster mitgemacht. Die Kirmesgesellschaft dankt allen, die den St. Martin-Gedanken nach Metternich geholt und ihr Licht geteilt haben.

