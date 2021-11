St. Martin ritt voran

Die Mackener Kinder zogen – von St. Martin auf seinem Ross angeführt – mit ihren Eltern, Großeltern und Paten sowie vielen weitere Bürger vom Feuerwehrhaus bis ans Martinsfeuer am Sportplatz. Am lichterloh brennenden Feuer freuten sich unsere Kleinen über Brezeln und Süßigkeiten, die sie als Dankeschön für das Mitbringen ihrer selbstgemachten Laternen erhielten.

Für das leibliche Wohl der gesamten Besucher sorgten die fleißigen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr. Diese wollten für ihr Angebot an warmen und kalten Getränken sowie für die herrlichen Bratwürste keine Bezahlung. Vielmehr konnte man, ganz im Sinne von St. Martin, eine großzügige Spende in die bereitstehende Spendenbox werfen. Das Geld kommt den Feuerwehrfrauen und -männern zu Gute, die bei der Flut-Katastrophe an der Ahr im Juli fast alles verloren haben.

„Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Helfern der Freiwilligen Feuerwehr für die hervorragende Bewirtung bedanken und dass sie dafür gesorgt haben, dass der Martinszug reibungslos vom Feuerwehrhaus zum Martinsfeuer geführt wurde. Des Weiteren möchte ich mich bei Monika Schramm und Marlene Rost bedanken, die St. Martin auf seinem herrlich geschmückten Ross ermöglichten.“

Bericht von: Marco Kneip, Ortsbürgermeister