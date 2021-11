St. Martin in Weitersburg

Ich geh' mit meiner Laterne … – so fängt das Kinderlied an – und ebenso haben sehr viele Kinder in diesem Jahr mit ihrer Laterne am St. Martinsumzug in Weitersburg teilgenommen.

Mit traditionellen Martinsliedern vom Niederwerther Musikverein und coronabedingtem verhaltenem Singen ging es mit St. Martin auf seinem Pferd durch die Straßen der Gemeinde bis zum Kirmesplatz, wo das Martinsfeuer den Umzug empfing und abgebrannt wurde. In einer langen Schlange standen Kinder und Eltern für die beliebten Brezeln an, welche die Ortsgemeinde verteilte. Der Möhnenverein unterstützte im abgetrennten Schulbereich mit Getränken und Bratwürstchen. Bei der diesjährigen großen Anzahl an Teilnehmern wurde sehr diszipliniert und mit angebrachtem Abstand am Umzug teilgenommen sowie bei der Brezelausgabe in der langen Schlange oder am Martinsfeuer verharrt. Viele glückliche Kindergesichter und die sehr hohe Zahl an Teilnehmern zeigen, wie schön und wie wichtig es ist dieses Brauchtum zu pflegen.

Herzlichen Dank möchte ich daher allen aktiv Beteiligten sagen für die Bereitstellung des St. Martin Umhangs, der Treffpunkt zum Herrichten von Ross und Reiter, Pferd und Reiter, Sicherung des Umzugs durch die Freiwillige Feuerwehr und Absperrung der Straßen, Erste Hilfe Dienst des DRK, Abbrennen des Martinsfeuers, Ausgabe der Brezeln für die Kinder, Schmücken der Häuser entlang der Zugstrecke, die hübschen Laternen, Verpflegung mit Glühwein und Würstchen durch den Möhnenverein. Danke für die Teilnahme am Umzug, die musikalische Unterstützung des Niederwerther Musikvereins und vieles mehr. Danke an die Kinder, Eltern und an alle Helfer, die einen solchen Martinsumzug mit einem schönen gemütlichen Abschluss ermöglichen.

Bericht von Jochen Währ, Ortsbürgermeister.