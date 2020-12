St. Martin in der Grundschule Oberfell

Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 16:25 Uhr

Klasse 1 gestaltete die Fibelfigur Kater „Tinto“ und Klasse 2 den Hund „Struppi“ aus der gerade im Deutschunterricht gelesenen Klassenlektüre „Paula und Struppi“. Dieses Jahr fertigten sie die Laternen jedoch etwas früher an, sodass schon ab Anfang November ihre Laternen zu Hause am Fenster hängen konnten, damit sie selbst und auch die Spaziergänger am Abend sich an ihrem Licht erfreuen konnten. Am Martinstag selbst brachten alle Schüler ihre Laternen noch einmal mit in die Schule. Die Kinder der Klassen 3 und 4 brachten ihre Laternen aus den Vorjahren mit.

Gemeinsam spazierten sie, klassenweise und unter Einhaltung der Hygienebestimmungen, mit den Laternen über den Schulhof. Anschließend bekamen alle Kinder und Lehrerinnen in der Frühstückspause einen leckeren Martinsbrezel von der Gemeinde Oberfell geschenkt.

Hierfür bedanken sich die Schüler und Lehrerinnen recht herzlich bei der Ortsgemeinde Oberfell. So hatten die Kinder, trotz der Einschränkungen und abgesagten Martinsumzüge, im Zuge der Corona-Maßnahmen zumindest einen kleinen Umzug und den traditionellen Martinsbrezel in ihrer Schule.