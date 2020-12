Sportabzeichensaison erfolgreich eröffnet

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 12:20 Uhr

Eine Vielzahl motivierter Sportler versuchten sich unter Einhaltung der coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln an den einzelnen Stationen. Es wurde fleißig gesprungen, gesprintet oder mit der Kugel gestoßen. Nicht wenige der Aspiranten erfüllten die geforderten Bedingungen mit Bravour und konnten sich diese von den Prüfern bestätigen lassen. Auch Urgestein und Ehrenmitglied Hans Manner ließ es sich mit seinen 95 Jahren nicht nehmen, wertvolle Tipps und Ratschläge zu erteilen.

Die weiteren Trainingstermine finden jeweils sonntags, von 9.30 bis 11 Uhr, auf dem Sportplatz, Breslauer Straße, an der Grundschule in Weißenthurm statt. Bei Regen fällt das Training aus. Für die Teilnahme am Sportabzeichen ist keine Mitgliedschaft im Verein erforderlich.

Auskunft erteilt Liesel Michels telefonisch unter 02637/273 0, Maria Breitbach telefonisch unter 02637/892 6 oder Familie Genn unter Telefon 02637/711 9.