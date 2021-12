Sportabzeichenehrung beim AC Mallendar

Das Foto zeigt die Übergabe der Urkunde an Bernd Dobkowitz. AC Mallendar Die Mitglieder bei der Sportabzeichenverleihung. AC Mallendar Das Foto zeigt das Training im Sommer. AC Mallendar

Trotz der bekannten widrigen Umstände (Corona, Starkregen, Schließung der Schwimmbäder) konnte der Erste Vorsitzende, Wolfgang Wilke, neun Erwachsenen und fünf Kindern und Jugendlichen das begehrte Abzeichen für 2021 überreichen und ihnen zu ihrer besonderen sportlichen Leistung gratulieren.

In seiner Ansprache zitierte er erschreckende Ergebnisse aus einer aktuellen Studie der Sporthochschule Köln in Zusammenarbeit mit der Deutschen Krankenversicherung: Vielsitzen wird zum Problem; Die Deutschen werden immer träger; Junge Erwachsene sind Sitzweltmeister mit 10,5 Stunden; Nur noch jeder neunte Bürger führt einen rundum gesunden Lebensstil mit Blick auf Ernährung, körperliche Aktivität, Rauchen, Alkoholkonsum und Stresslevel. Hingegen lobte Wolfgang Wilke die Motivation, Einsatz- und Anstrengungsbereitschaft der geehrten Sportler und hob hervor, dass das Deutsche Sportabzeichen eine Auszeichnung sei, die für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen wird. „Die einen schaffen es nie, andere ringen sich einmal im Leben dazu durch und manche legen die Prüfung regelmäßig ab, und zu dieser letztgenannten Gruppe gehört ihr“, sagte der Vereinsvorsitzende, als er Miguel Bast und Boris Liebl die Urkunde zum fünften Mal und Bernd Dobkowitz zum 15. Mal überreichte.

Inzwischen bietet der AC Mallendar in den vier Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination 15 unterschiedliche Disziplinen zur Auswahl an. Neu hinzugekommen waren in diesem Jahr der 200-Meter-Sprint (Schnelligkeit) und das 20-Kilometer-Radfahren (Ausdauer). Der AC Mallendar wird auch 2022 wieder das Sportabzeichen anbieten. Start ist dann hoffentlich – wie immer – am ersten Montag im Mai um 18 Uhr im Vredestein Stadion auf dem Mallendarer Berg in Vallendar. Weitere Informationen zum Verein und seinen Angeboten finden sich im Internet unter www.ac-mallendar.de.