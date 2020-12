Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 08:59 Uhr

Im Januar fand ein Konzert des Chores Pianoforte aus Kärlich in der Pfarrkirche in Weißenthurm statt. Durch Spenden und Kollekte kam ein stolzer Betrag von 3.400 Euro zustande.

500 Euro erhielt der Chor für seine Auslagen, 500 Euro gingen an den Orgelförderverein in Weißenthurm, und der Rest und somit der größte Teil des Geldes ging an Pater Charles Ozioko nach Nigeria. Dort wird das Geld eingesetzt, um den dortigen Kindern einen Schulbesuch zu ermöglichen.