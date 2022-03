Spendenlauf „Laufend gegen Gewalt“

Initiiert hat die Aktion die Gleichstellungsbeauftrage des Rhein-Lahn-Kreises, der Stadt Koblenz, des Westerwaldkreises und des Kreises Mayen-Koblenz, in Kooperation mit dem Förderverein Frauenhaus Koblenz. Der Erlös der Kilometerchallenge kommt den Frauenhäusern Koblenz, Mayen-Koblenz und Westerwald zu 100% zugute. Hochmotiviert wurden von Mitte Februar bis Anfang März fleißig Kilometer erlaufen, ob einzeln oder in kleinen Gruppen. Im Rahmen des wöchentlichen Trainings traf man sich am letzten Samstag bevor die Kilometerchallenge endete, um die letzten Spendenkilometer abschließend gemeinsam zu laufen.

Wer zukünftig ebenfalls Lust hat mit den Läufern und Walkern vom Lauftreff SV Weitersburg sich an der frischen Luft zu bewegen, um etwas für seine Fitness und Gesundheit zu tun, ist herzlich willkommen. „Und das gilt nicht nur für Trainierte Ausdauersportler. Bei uns sind alle willkommen, die sich gerne an der frischen Luft in einer netten Truppe bewegen wollen.“, so Lauftreffleiter Heinz-Arnold Hahn.

Am 25. März startet der Lauftreff in die Sommer Laufsaison und lädt alle Mitglieder und Interessierten ab 16.30 Uhr auf den Sportplatz des SV Weitersburg ein, um bei geselligem Beisammensein die Saisoneröffnung zu feiern. Und vielleicht ist der ein oder die andere dann so motiviert, die guten Vorsätze tatsächlich in die Tat umzusetzen und mit den Läufern und Walkern ein Probetraining zu unternehmen. Getreu dem Motto: „Es gibt wirklich keine Ausrede, nicht zu laufen. Es ist der einfachste Sport überhaupt!“.