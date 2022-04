SPD Pfaffendorf feiert Frühlingsfest

Eine kleine Gruppe machte sich an der katholischen Kirche in Pfaffendorf auf den Weg durch das Bienhorntal zur Eifelblickhütte, natürlich mit einer kleinen Stärkung unterwegs, man konnte aber auch später an der Hütte dazustoßen. In gemütlicher Atmosphäre bei leckerem Grillgut, mitgebrachten Salaten sowie Kaltgetränken kam man schnell ins Gespräch und verbrachte eine schöne Zeit.

Ortsvereinsvorsitzender Christoph Kretschmer und Oberbürgermeister David Langner nutzen die Gelegenheit, Carmen und Thomas Haselbach für zehnjährige Mitgliedschaft, Margit Theis-Scholz für 25 Jahre und Rolf Giese für 30 Jahre Parteizugehörigkeit zu ehren. Auch wenn es zu später Stunde recht kühl wurde, war es eine rundum gelungene Veranstaltung.

Bericht von SPD Ortsverein Koblenz-Pfaffendorf.