SPD Ehrenbreitstein lud ein zur Mitgliederversammlung

Foto: Marion Mühlbauer

In seinem Grußwort bedankte sich Landesparteivorsitzender Roger Lewentz MdL bei der Vorsitzenden und den Mitgliedern des SPD-Ortsvereins Ehrenbreitstein für die hervorragende Ortsvereinsarbeit in den vergangenen Monaten. Er berichtete vom Bundesparteitag in Berlin und den damit verbundenen Aufgaben und Herausforderungen für die kommenden Jahre. Die Stadt Koblenz kann in den nächsten Jahren für den Bau der Brücken und Straßen erhebliche finanzielle Anstrengungen von Seiten des Landes erwarten.

In ihrem Rechenschaftsbericht erläuterte SPD Ratsmitglied Marion Mühlbauer, dass die Auftragsvergabe für den Ausbau der Brentanostraße und der Sicherung des Hangs am Kindergarten noch nicht erfolgt ist. Für den Bereich „Am Sauerwassertor“ gibt es Verzögerungen hinsichtlich der Bebauung, da die Verwaltung Planungsvorgaben für diesen Bereich vorbereitet. Eine erste Planung der Verwaltung für eine Toilettenanlage am Kapuzinerplatz für etwa 400.000 Euro wird vom Preis und dem geplanten Standort von der SPD nicht befürwortet.

Die notwendige Erneuerung der Fahrbahn der B 42 und dem Wegfall der Abbiegespur zur Festung sowie Verlängerung der Busspur hat sich verzögert und soll im Frühjahr begonnen werden. Die von der SPD Ehrenbreitstein erreichten Parkmöglichkeiten für Anwohner und Besucher unter der B 42 durch Wegfall der Schrankenanlage haben sich erheblich verbessert. Auch das Ausbessern der defekten Bodenplatten in Ehrenbreitstein wird weiter erfolgen.

Wie in jedem Jahr wurde die Hochwasser-Schutzwand im Beisein von RM Marion Mühlbauer und Ratskandidatin Anke Holl, von der freiwilligen Feuerwehr Ehrenbreitstein getestet. Als Dankeschön für die gute Arbeit der Ehrenamtlichen wurden sie an einem späteren Termin von Marion Mühlbauer und Anke Kurz, mit Wurst, Brötchen und Getränken versorgt.

Beim anschließenden, schon traditionellen Döbbekoche-Essen, zu dem der Ortsverein eingeladen hatte, und der wie immer sehr lecker vom Koch der Jugendherberge zubereitet wurde, hatten alle Gelegenheit sich in lockerem Gespräch auszutauschen, was von den Mitgliedern gut angenommen wurde.

Pressemitteilung: SPD-Ortsverein Koblenz-Ehrenbreitstein