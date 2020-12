Soziales Netzwerk Koblenz bedankt sich bei 14-jähriger Ehrenamtlerin Alyah Nipuite

Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 10:56 Uhr

Der bevölkerungsreichste Landkreis in Rheinland-Pfalz, der Mayen-Koblenz-Kreis, hat schätzungsweise 85.000 Mitbürger die sich engagieren (laut Kreisverwaltung Mayen-Koblenz). Selbstverständlich gibt es auch Minderjährige die ehrenamtlich helfen, denn gesellschaftliches Engagement ist sinnvoll und macht richtig Spaß.

Der Verein Soziales Netzwerk Koblenz (SNK) hat zurzeit ungefähr 26 Ehrenamtliche, die in den verschiedensten Projekten für das Gemeinwohl tätig sind. Eine der jüngsten Engagierten ist Alyah Nipuite. Sie wurde vergangene Woche 14 Jahre alt. Alyah arbeitet samstags ehrenamtlich in der Obdachlosenhilfe „Die OASE“. Sie schmiert Brötchen und Brote, hilft in der Küche, kauft ein und bedient bei der Essenausgabe. Sie hat immer ein Lächeln und gute Laune. Gerade während der Corona-Krise ist die „fleißige Biene“ Alyah kaum wegzudenken. Das SNK bedankt sich bei der Jüngsten, die in ihrer Freizeit für das Wohl Anderer tätig ist, mit einem Gutschein über 25 Euro. Mit diesem Gutschein finanziert das SNK ein Jahr lang Alyah's Schulsachen.