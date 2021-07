Sommer-Vorstandssitzung der Pfadfinderschaft Süddeutschland fand statt

Die diesjährige Sommer-Vorstandssitzung fand somit kürzlich im Kerpestal, dem Lagerplatz des Dieblicher Pfadfinder, statt. Dabei wurde aus den Stämmen berichtet und bezüglich der Corona-Krise vorerst ein verhältnismäßig positives Fazit gezogen. Die vorgestellten Aktionen, welche in nächster Zeit in den Stämmen, im Bund und im Deutschen Pfadfinderverband (Zusammenschluss aus mehreren Bünden) stattfinden sollen, weckten große Vorfreude. Dies zeigt deutlich, dass die Pfadfinder keinesfalls eingeschlafen sind, sondern die „Auszeit“ in vollem Maße zum Organisieren und Umsetzen von neuen Strukturen und Spielideen genutzt wurde! Dazu zählt auch ein Jugendpolitisches Konzept des Deutschen Pfadfinderverbands, welches es ermöglichen soll zukünftig im Rahmen der Jugendarbeit politisch Stellung zu nehmen.

Wenn Du bei einer der nächsten Aktionen, zum Beispiel dem „stadt&spiel“, dem Herbstseminar, einer Sommerfahrt oder einfach nur bei Gruppenstunden dabei sein möchtest, informiere Dich auf der Internetseite unter www.stamm-treverer.de oder sende eine E-Mail an vorstand@stamm-treverer.de. Neue Erstklässler für das Schuljahr 2021/22 sind bereits jetzt herzlich Willkommen!

Bericht von Kai Krall.