Sommeraktionen der Dieblicher Pfadfinder

Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 16:06 Uhr

Außerdem sollte sich noch eine tolle gemeinsame Sommerfahrt aller Mitgliedsstämme der Pfadfinderschaft Süddeutschland anschließen. Dies musste nun alles verschoben werden – aber das Ersatzprogramm konnte sich sehen lassen.

In vielen unterschiedlichen Gruppen waren die Meuten und Sippen der Dieblicher Pfadfinder aktiv. Hierfür war im Vorfeld eigens ein Hygienekonzept entwickelt worden. Dabei waren die Aktionen nicht nur auf das heimische Kerpestal beschränkt. Neben den traditionellen Hajks (mehrtägigen Wanderungen) gestalteten die Meuten und Sippen ihr eigenes Programm. So ging es für zwei Gruppen in den Wild- und Freizeitpark nach Klotten; die jüngste Meute bevorzugte den Tier- und Erlebnispark in Bell im Hunsrück und besuchte an einem weiteren Tag das Vulkanmuseum Lava Dome in Mendig sowie den Laacher See. Meute Ikki trieb es auf den Bremmer Calmont, eine der weltweit steilsten Weinbau-Lagen. Und während Meute Lynx das idyllische Baybachtal erkundete, erprobte die Sippe Alaskan ihre Kletterkünste im Kletterwald Sayn in Bendorf.

Aber auch auf dem Treverer-Lagerplatz im Kerpestal herrschte in diesem Sommer emsige Betriebsamkeit; die GruppenführerInnen hatten sich für ihre Wölflinge und Sipplinge Einiges ausgedacht. Hervorragend zum Wetter passte die mit ökologischer Seifenlauge präparierte Wasserrutsche, auf der alle sehr viel Spaß hatten. Aber auch das Basteln von Seedbombs (kleinen Lehm-ummantelten Samen-Erdkugeln) sowie das Herrichten und Bepflanzen unserer Kräuterschnecke und der Bau eines Insektenhotels aus geschenkten Holzpaletten machten viel Freude. Die traditionelle Schnitzeljagd, Spiele für viele, eine Knochenjagd und das Wikingerschach durften nicht fehlen, und auch das Batiken von alten Stammesshirts stand auf dem Programm. Der Bau eines Lehmofens und ein Filmabend für die Sipplinge rundeten das Programm der diesjährigen Sommeraktionen der Pfadfinder ab.

Alles in allem war es doch eine sehr gute Treverer-Aktion, die Dank des Ideenreichtums und des tollen Engagements der Gruppenführer des Stammes in diesem Sommer zustande kam. Alle, die bei den Dieblicher Pfadfindern mitmachen möchten, können sich im Internet unter www.stamm-treverer.de informieren oder schreiben eine E-Mail an vorstand@stamm-treverer.de. Die Sommeraktionen der Dieblicher Pfadfinder wurden finanziell gefördert vom Landesjugendamt Rheinland-Pfalz und dem Jugendamt des Kreises Mayen-Koblenz."