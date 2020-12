Sippe Ibin gestaltete das Stammeswinterlager der Dieblicher Pfadfinder

Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 12:18 Uhr

Als die Dieblicher Pfadfinder kürzlich freitags anlässlich ihres Stammeswinterlagers im Hüttendorf in Weibern ankamen, begann für sie sogleich die folgende Aktion:

Es wurde vom Japanischen Botschafter des Kaisers berichtet, dass der Kaiser umgebracht worden sei und ein Nachfolger gefunden werden müsse. Als Anwärter für den Thron standen die vier Hüter der Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft zur Wahl. Jeder der 50 Teilnehmer wurde vom Hohen Rat, den vorübergehenden Vertretern des Kaisers, seinem Element zugeteilt und durfte seine Hütte beziehen.

Danach wurden fleißig Lampions gebastelt und im großen Festsaal aufgehängt. Es wurde leckere Nudelsuppe gegessen, gesungen und viel gelacht. Der Abend näherte sich dem Ende, doch für die 'Sipplinge' ging es noch weiter. Nachdem die 'Wölflinge' ins Bett gegangen waren, wurden die vier Hüter der Elemente entführt und mussten zurückgeholt werden. Nach einem spannenden Spiel mit Fackeln, bei dem der ein oder andere vor Schreck geschrien hatte, ging es zurück zum Festsaal. Eine Singerunde begann und der Tag klang fröhlich aus.

Am Samstagmorgen nach dem Frühstück ging es weiter zu einem Waldlauf mit Stationen, um herauszufinden, wer würdig ist, der neue Kaiser zu werden. Die Stationen wurden bewältigt und die Hinweise auf den Mörder des Kaisers eingesammelt. Die Hinweise führten zum Hohen Rat und es stellte sich raus, dass der echte Hohe Rat ermordet wurde und durch den Blitz-Clan ersetzt wurde. Der Blitz-Clan gab sich als Hoher Rat aus, um an die Macht über das Reich zu kommen. Verbündeter des Blitz-Clans war der Botschafter, der den Kaiser aus dem Weg geräumt hatte.

Nach dem Mittagessen ging es darum, den Hohen Rat und den Botschafter zu besiegen und bei einer Partie Englische-Bulldogge zu gewinnen. Die Schlacht wurde gewonnen, doch keiner der vier Anwärter auf den Thron stellte sich bereit, Kaiser zu werden.

Am Abend wurde bei einer Tasse Punsch zusammen gesessen und viel gelacht. Am Sonntagmorgen erklärten sich alle vier Hüter der Elemente gemeinsam bereit, das Reich zu regieren. So kam es dazu, dass nun Feuer, Wasser, Erde und Luft zusammen das Land regieren und Frieden im Land herrscht.

Bericht von: Theresa Metro

Wer auch mal selbst so tolle Aktionen planen und bei den Dieblicher Pfadfindern mitmachen möchte, kann sich im Internet unter www.stamm-treverer.de informieren oder schreibt eine E-Mail an vorstand@stamm-treverer.de.