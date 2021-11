Sessionsauftakt in Güls

Kürzlich war es endlich wieder so weit: Mit viel Schwung und in bester Karnevalsstimmung sind die Gülser Husaren nach den langen Monaten der Pandemie in eine besondere Session gestartet. Die Husaren werden in der kommenden Session 4 mal 11 Jahre jung und so sind sie sehr froh darüber, diese wieder wie gewohnt, wenn auch unter Beachtung aller Hygienebedingungen, zu feiern!

Los ging es um 18 Uhr. Auf dem Festplatz am Bühnenhaus war ein zünftiges Biwak aufgebaut. Trotz des kalten Wetters waren viele auf den Festplatz gekommen, um den Start in die Session zu feiern. Zufrieden stellte der Kommandeur Christian Krey beim Uniformiertenappell fest, dass alle Uniformen top in Ordnung sind und dass das Husarencorps und die Harlekine für die Session gut gerüstet sind. Nach dem Fahnenschwur der neuen Corps-Mitglieder präsentierte Präsident Frank Kreuter den sehr gelungenen Orden der Jubiläumssession. Der erste Vorsitzende Markus Ohlig ehrte André Karn, Petra Freund-Goergen, Shazia Malik, Katharina Möhlich, Walter Möhlich, Hermann Schäfer, Roswitha Schäfer, Mark Scherhag, Normann Schneider, Manfred Thonnes und Peter Wings für ihre 25-jährige Mitgliedschaft. Als kleines Dankeschön für ihre Treue erhielten sie eine Urkunde und die silberne Verdienstnadel der Gülser Husaren.

Nach dem offiziellen Teil wurde dann ausgelassen gefeiert. Bei Döbbekooche und Glühwein ließen es sich alle gutgehen. Für prächtige Stimmung sorgten der Musikverein St. Servatius, die Karnevalsband „Jeck Eleven“, Lukas Otte und DJ Jay Pee. Aber auch hoher Besuch schaute vorbei. Die designierten Tollitäten Prinz Sven, „der Neuendorfer Garant für Frohsinn und Freud“ und Confluentia Lisa mit ihrem Hofstaat der Karnevalsgesellschaft Rheinfreunde 1845 Koblenz-Neuendorf gaben sich die Ehre und ließen sich von der guten Stimmung anstecken. Auf dem Festplatz galt die 2G-Regel. Die Gülser Husaren hatten sich bewusst für dieses Konzept entschieden, damit auf dem Platz während der Veranstaltung auf die Maskenpflicht und die Abstandsregeln verzichtet werden konnte. Eine gute Entscheidung, war so mal wieder ein ungezwungenes Feiern unter „normalen“ Bedingungen möglich.