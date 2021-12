Seniorennachmittagsflair bei den Layer Senioren

Das ganze Jahr gehofft und am Ende wurde es doch wieder nichts, kein Seniorennachmittag für die Layer Senioren in der Legiahalle.

Wie so viele Veranstaltungen in diesem Jahr, wurde auch der Layer Seniorennachmittag „mal wieder“ ein Opfer der Pandemie. Für die Heimatfreunde Lay war das allerdings kein Grund, die Veranstaltung ganz ausfallen zu lassen. Perfekt durchorganisiert und mit der Unterstützung des MC Spätlese Lay, dem Obst- und Gartenbauverein und vieler fleißiger Helfer kam der „Seniorennachmittag“ auch in diesem Jahr wieder „in die gute Stube“ der Layer Senioren. 197 an der Zahl freuten sich über Wein, Weihnachtsweck und einen Weihnachtsstern. „Hoffen wir mal, das diese Form der Veranstaltung nicht zur Tradition wird und wir im nächsten Jahr wieder alle Layer Senioren in der Legiahalle begrüßen dürfen.“

Ein herzliches Miteinander in einer weihnachtlichen Atmosphäre, das ist das, was in Lay zu Weihnachten gehört wie ein festlich geschmückter Christbaum. Für alle Beteiligten war es wie immer eine Herzensangelegenheit, die viel Freude bereitet und auch gebracht hat.