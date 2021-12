Seniorenheim St. Josef Vallendar feiert Nikolaus

Die Cafeteria war bis auf den letzten Platz besetzt. Thomas Beißel, Heimleiter des Seniorenheimes, begrüßte die Bewohner und wünschte allen einen schönen Nikolaustag. Die Tische waren adventlich dekoriert und wunderschöne Teller mit Lebkuchen und frischem Weihnachtsgebäck standen darauf. Bei einer Tasse Kaffee haben allen Bewohnern die Leckereien bestens geschmeckt. Während die Bewohner bei Kaffee und Gebäck schnell miteinander ins Gespräch kamen, spielte Jo Kahn Advent und Nikolauslieder am Klavier. Es hat nicht lange gedauert und die Bewohner haben mitgesungen: heut ist Nikolausabend da…

Wie Beißel bei seiner Begrüßung schon angekündigt hatte, kam noch hoher Besuch zu der Feier: der Nikolaus! Wie in jedem Jahr kam Achim Berens ehrenamtlich, als Heiliger Bischof Nikolaus zu den Bewohnern und hat aus seinem goldenen Buch vorgelesen. Selbstverständlich gab es nur Gutes aus St. Josef zu berichten, so das alle Bewohner vom Nikolaus beschenkt wurden. In diesem Jahr hatte der Nikolaus als Geschenk einen hübschen Jutesack für jeden dabei. Das kleine Säckchen war gefüllt mit Mandarinen Gebäck und einem fair gehandelten Sankt Nikolaus aus Schokolade. Zwei Bewohnerinnen haben dem Nikolaus ein Gedicht aufgesagt und eine Bewohnerin hat ein Adventlied auf der Mundharmonika angestimmt, was den Nikolaus natürlich sehr gefreut hat. Auch alle Teilnehmer der Feier haben sich über die Beiträge ihrer Mitbewohner sehr gefreut und es gab einen kräftigen Applaus. Nachdem der Nikolaus alle Teilnehmer der Feier in der Cafeteria beschenkt hatte, ging er mit dem Heimleiter Beißel und dem Pflegedienstleiter Sven Mees auf die Stationen im Haus und hat dort den Bewohnern eine Freude bereitet, die nicht an der Feier teilnehmen konnten.