Seniorenheim St. Josef feiert seinen Namenspatron

Kürzlich wurde im Seniorenheim St. Josef in Vallendar kräftig gefeiert. Am 19. März ist der Gedenktag des Heiligen Josef, dem Namensgeber der Senioreneinrichtung in Vallendar.

Es ist eine gute Tradition dieses Fest im Hause zu feiern. In den vergangenen beiden Jahren ist das Fest entweder ganz ausgefallen oder konnte nur im kleinen Rahmen gefeiert werden. Doch in diesem Jahr gab es wieder ein größeres Fest in der Cafeteria. Begonnen hat der Festtag bereits am Morgen mit einem feierlichen Festgottesdienst, den der katholische Pfarrer von Vallendar, Martin Laskewicz, mit den Bewohnern gefeiert hat. Am Nachmittag waren die Bewohner zu Kaffee und Kuchen in die Cafeteria eingeladen. An der gemütlich eingedeckten Kaffeetafel hatten die Bewohner schnell ihren Platz gefunden. Die Strahlen der Frühlingssonne und die bunten Primeln auf den Tischen haben direkt für eine angenehme Atmosphäre gesorgt.

Thomas Beißel, der Heimleiter der Seniorenhilfeeinrichtung, begrüßte die Bewohner und wünschte Ihnen einen schönen Nachmittag. In diesem Jahr konnte Herr Beißel auch erstmals wieder einige Gäste zu der Veranstaltung begrüßen. So haben sich die Bewohner gefreut, dass Pfarrer Laskewicz am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen gekommen war. Der Vorstand des Fördervereines Seniorenheim St. Josef kam ebenfalls zum Fest und es konnten auch einige Angehörige begrüßt werden. Für musikalische Unterhaltung sorgte Jo Kahn. Beliebte Melodien haben die Bewohner angeregt mitzusingen und zu schunkeln. Das St. Josefs-Fest war ein schöner Auftakt in das Frühjahr und alle hoffen, dass im Sommer noch einige schöne Feste folgen werden.