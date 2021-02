Seniorenheim auf der Karthause feiert Fassenacht

Karnevalsstimmung herrschte am Rosenmontag in der de Haye`schen Stiftung.

Eine schöne Idee, die von den Möhnen vom MC Spätlese aus Lay kurzerhand in die Tat umgesetzt wurde. Die Möhnen engagierten den Entertainer Torty de Banana, der live über den Hauskanal musikalisch und mit viel Humor für Stimmung und gute Laune bei den Senioren in den Wohnbereichen des Altenheimes sorgte. Wenn schon mit Abstand, dann doch wenigstens mit Spaß an der Freude. Eine Herzensangelegenheit, die von den Layer Möhnen, vertreten durch Hilli Kreuser und Britta Schäfer, gerne gesponsert wurde.