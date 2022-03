Schülerinnen und Schüler setzen ein Zeichen für den Frieden in der Welt

Mülheim-Kärlich. „Ich steh‘ vor euch mit meinen alten Träumen/ Von Love und Peace und jeder Mensch ist frei/ Wenn wir zusammen aufstehen, könnte es wahr sein/ Es ist so weit, ich frag‘: Bist du dabei?“

Diesen bewegenden und appellierenden Liedtext von Udo Lindenberg verlasen die Schülervertretungen des Schulzentrums Mülheim-Kärlich, um ihre Friedensaktion zu gestalten.

Aufgrund der aktuellen politischen Situation setzte das Schulzentrum Mülheim-Kärlich, zu dem die Europaschule Mittelrhein-Gymnasium und die Realschule plus an der Römervilla gehören, ein Zeichen für Zusammenhalt und den Frieden in der ganzen Welt. So stellten sich kürzlich alle Schüler der Schule auf dem Kunstrasenplatz zu einem aus Menschen bestehenden Peace-Symbol auf.

Die Aktion wurde in gelungener Zusammenarbeit der SV des Schulzentrums mit dem Europateam des MRG ins Leben gerufen und geplant. Alle Klassen des Gymnasiums und der Realschule plus wurden nacheinander aufgerufen, ihren vorbereiteten Platz in dem Peace-Symbol einzunehmen. Durch die hervorragende und lückenlose Organisation entstand das symbolische Bild in Minutenschnelle. Als das Peace-Symbol vollständig gebildet worden war, wurde der Liedtext „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg vor der Kulisse vorgetragen und zum Ausklang das Lied „Imagine“ von John Lennon gespielt, was eine stimmungsvolle und andächtige Atmosphäre herstellte. Bürgermeister Przybylla folgte der Einladung der SV und lobte den Einsatz der Schülerschaft, ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Er zeigte sich begeistert von der Textauswahl des Liedes, da es verdeutliche, wie wichtig es jungen Menschen sei, in einer freien und friedvollen Welt zu leben. Abschließend wurde das entstandene Friedenssymbol mit Hilfe einer Drohne in Fotos festgehalten.

Im Anschluss an die Aktion erhielt jede Klasse ein Puzzle-Teil des Wortes „Frieden“, um es gemeinsam zu gestalten. Bei der gemeinsamen Gestaltung im Klassenverband eröffnete sich Raum für Fragen, Gedanken und Sorgen zum Thema „Krieg und Frieden“. Die Einzelkunstwerke werden später zu einem Gesamtkunstwerk zusammengesetzt, welches demnächst im Schulgebäude bewundert werden kann.

Selbst wenn manche diese Aktion nur als kleines Zeichen ansehen, kann dieses etwas bewirken – nicht zuletzt als Denkimpuls zum friedvollen Zusammenleben, das nämlich schon bei jedem Einzelnen von uns im Denken über andere und im täglichen Umgang miteinander anfangen kann.