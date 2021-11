Schüler der Kreismusikschule zeigten ihr Können beim Musizieren im Andernacher Jesus-Haus

Eltern, Verwandte und Bekannte waren zahlreich erschienen und freuten sich auf ein abwechslungsreiches Konzert mit 13 Schülern, die ihr Bestes gaben: Juna Sattler, 8 Jahre, Joshua Kraus, 8 Jahre, Emily Baidoo, 9 Jahre, Hanna Schwarz, 10 Jahre, Bjord Rexhaj, 10 Jahre, Moritz Schneider, 11 Jahre, David Holzhäuser, 12 Jahre, Eva Kraus, 12 Jahre, Johanna Unterweide, 15 Jahre, Timon Hilt, 15 Jahre, Danny Schwabauer, 15 Jahre, Jonas Stein, 17 Jahre, sowie Nicole Hagen.

Sie spielten Werke, die sie im letzten halben Jahr erlernt hatten. Dazu gehören nicht nur Stücke nach Noten, sondern auch eigene Improvisationen über Akkorde. Jeder Schüler hat die Aufregung, vor Publikum zu spielen, auf seine eigene Art und Weise gelöst. Wichtig dabei war nicht aufzuhören, wenn man sich verspielt hatte. Besonders zu erwähnen ist Eva Kraus, die mit ihren 12 Jahren schon die schwierige Klaviersonate Nr. 8, op. 13, auch bekannt als „Pathétique“, von Ludwig van Beethoven hervorragend vorgetragen hat. Auch Erwachsene können an der Kreismusikschule noch Klavier lernen oder ihr Können vertiefen. So auch Hagen, die im aktiven Berufsleben steht, aber trotzdem noch Zeit findet, ihre Fähigkeiten am Klavier zu festigen. Sie spielte das romantische Nocturne Fis-Dur, op. 15,2 von F. Chopin. Die Zuhörer bedankten sich mit viel Applaus für den schönen musikalischen Abend. Weitere Infos und Kontakt: Geschäftsstelle der Kreismusikschule, Telefon 02632/957 40-0 oder per E-Mail an info@kms-myk.de, www.kms-myk.de oder Facebook www.facebook.com/KMSMayenKoblenz. Sprech- und Besuchszeiten sind montags bis freitags von 8:30 bis 12 Uhr.