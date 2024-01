Schüler auf dem Weg in berufliche Zukunft gefördert

Foto: Ulli Seul

Die Integrative Realschule plus (IRSP) Konrad Adenauer in Vallendar hat in Zusammenarbeit mit der WHU Otto Beisheim School of Management und dem Lions Club Vallendar ein gezieltes Bewerbertraining für die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe durchgeführt. Dir IRSP Konrad Adenauer gestaltet jährlich zur Berufsorientierung die „Tage der Berufe“. Das Bewerbertraining mit den örtlichen Kooperationspartnern ist fester Bestandteil im Rahmen der „Tage der Berufe“.

Die Teams des Lions Clubs und der WHU engagierten sich ehrenamtlich und führten in Kleingruppen praxisorientierte Übungen durch, um die Jugendlichen optimal auf zukünftige Bewerbungsprozesse vorzubereiten. Uli Seul, BO-Koordinatorin der IRSP Konrad Adenauer, zeigt sich dankbar für diese fruchtbare Zusammenarbeit. Der Erfolg des Bewerbertrainings ist nicht nur unmittelbar spürbar, sondern legt auch den Grundstein für eine nachhaltige Förderung der Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft.

Diese gelungene Initiative unterstreicht die Bedeutung von partnerschaftlichen Kooperationen zwischen Schulen, Universitäten und engagierten Organisationen wie dem Lions Club. Die IRSP Konrad Adenauer freut sich darauf, auch zukünftig solche Projekte zu realisieren und die Jugendlichen bestmöglich auf ihre berufliche Laufbahn vorzubereiten. Ebenfalls zum festen Bestandteil der „Tage der Berufe“ zählt auch der Elternabend sowie die Ausbildungsbörse.

Pressemitteilung: IRSP Konrad Adenauer