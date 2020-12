Schieflage des Straßenschildes wurde beseitigt

Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 11:45 Uhr

Der Altstädter Sozialdemokrat, der noch in den 80er Jahren im SPD-Ortsverein Altstadt-Mitte aktiv war, ist leider in Schieflage geraten. Die Ausschilderung des Fußweges wurde kurzfristig von Denny Blank und Fritz Naumann begradigt. „Wir haben zwar keine Genehmigung zur Instandsetzung des Straßenschilds beantragt, aber es war uns wichtig, die Schieflage von Willi schnellstens zu beheben und wir haben auch kurzfristig beschlossen, dass der Einsatz von Material der Stadt nicht in Rechnung gestellt wird; trotz selbst verwendeter Edelstahlschrauben“, so die beiden Sozialdemokraten. Der leider viel zu früh verstorbene Willi Hartung hätte diese Aktion mit Schmunzeln zur Kenntnis genommen. Was sagt nun die Stadtverwaltung?