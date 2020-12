Schauspielerin vom Koblenzer Theater Ehrenbreitstein zaubert Kindern ein Lachen ins Gesicht

Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 11:55 Uhr

Gerade diese Zeit mit allen Auflagen, Abstand halten, Hygienevorschriften sind für Kinder nicht leicht. Dank der Förderung der Tafel Koblenz „Versteckte Engel“ und der Organisation des Schulverwaltungsamtes Koblenz konnte Schülern in der Notbetreuung der Koblenzer Grundschulen ein Lachen ins Gesicht gezaubert werden.

Die Schauspielerin Annika Woyda vom Koblenzer Theater am Ehrenbreitstein nimmt die Kinder mit zu den Abenteuern des „Witzenspitzels“. „Das Märchen von dem Witzenspitzel“ von dem in Ehrenbereitstein geborenen Clemens Brentano erzählt die spannenden Herausforderungen des Königs Rundumherum an seinen Hofdiener Witzenspitzel, der durch Klugheit und Umsicht alle Aufgaben löst und so das Schloss des Riesen Labelang, unbeschadet und mit Kostbarkeiten überhäuft, verlässt.

Woyda präsentiert das Märchen kindgerecht aufgearbeitet und fängt die Kinder mit ihrem Spiel der Figur „Witzenspitzel“ ein und entführt sie ins Reich der Phantasie mit diesem „Minitheaterstück“. Die „Versteckten Engel“ der Tafel Koblenz, das Schulverwaltungsamt Koblenz und das Theater am Ehrenbreitstein schenken so den Kindern ein Stück unbeschwerte Kindheit in dieser schwierigen Zeit.