Sängerinnen und Sänger blicken auf vergangenes Jahr zurück

Der Vorstand des Kirchenchores während der Jahreshauptversammlung im Pfarrheim mit der Vorsitzenden Frau Schürmann (Mitte, rote Jacke) und Dirigent Tristan Kusber. Foto: Jürgen Häfner

Nach dem erfolgreich absolvierten Adventskonzert und dem Mitwirken in der Christmette stand zwischen den Jahren 2023 noch ein Termin für die Mitglieder des Kirchenchors St. Martin an. Der Vorstand hatte zu einem geselligen Abend eingeladen, der von einigen der Anwesenden mit lustigen Beiträgen umrahmt wurde –so konnte das alte Jahr gebührend verabschiedet werden. In der ersten Chorprobe des neuen Jahres wurde dann mit dem Liedgut für Ostern angefangen, danach folgte donnerstags die Jahreshauptversammlung des Chores im Pfarrheim. In Anwesenheit aller aktiven Sängerinnen, Sänger sowie inaktiver Mitglieder und des Chorleiters konnte Frau Schürmann alle begrüßen und zum Totengedenken überleiten.

Die Mitglieder des Chores während des geselligen Abends. Foto: Jürgen Häfner

Die Schriftführerin verlas den Jahresbericht 2023 und ließ alle Ereignisse noch einmal Revue passieren. Der Kassierer trug anschließend den Kassenbericht vor, den die Kassenprüfer geprüft hatten und auf eine ordentliche Buchführung hinwiesen. Der beantragten Entlastung des Kassenwartes wurde einstimmig zugestimmt.

Im nächsten Tagesordnungspunkt wurden schon einige Termine für das Jahr 2024 vorgestellt. Der Chor wird an verschiedenen Festen die Gottesdienste mitgestalten und auch das Adventskonzert wird wieder stattfinden. Einige Termine sind noch in Planung beziehungsweise müssen noch hinterfragt werden. Sämtliche Daten werden den Chormitgliedern rechtzeitig mitgeteilt und in der Presse bekanntgegeben.

Anträge zur diesjährigen Versammlung waren keine eingegangen und auch der Punkt „Verschiedenes“ konnte schnell erledigt werden. Nach der offiziellen Beendigung der Versammlung saßen noch viele in gemütlicher Runde zusammen, sodass es zu einem fröhlichen Ausklang des Abends kam.

Der Kirchenchor probt immer donnerstags ab 18 Uhr im Pfarrheim. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen!

Pressemitteilung: Kirchenchor St. Martin Bassenheim