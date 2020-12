Ruderclub Rhenania veranstaltete Jahreshauptversammlung

Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 16:19 Uhr

In einer kurzen Ansprache blickte Präsident Lutz Itschert auf das vergangene Jahr zurück und bedankte sich beim Vorstand für die Unterstützung. Im Geschäftsjahr 2019 konnte der Vorsitzende Verwaltung Jürgen Neidhöfer in seinem Bericht auf ein erfolgreiches Vereins- und Sportjahr zurückblicken. Nach der Entlastung des Vorstandes ehrte Präsident Lutz Itschert zahlreiche Mitglieder für ihre lange Vereinszugehörigkeit. Seit 25 Jahren sind Manfred Hobusch, Dirk Zimmer, Philipp Schendzielorz, Anne Mertens, Lothar Kaesberg, Andreas Born, Martin Stömmer, Michael Anspach und Jan Anspach Mitglieder des Vereins und erhielten die silberne Ehrennadel des Koblenzer Ruderclub Rhenania. Vor 40 Jahren wurden in den Koblenzer Ruderclub Rhenania Hans-Christoph Pauli, Stephan Kost, Gritta Lücke und Petra Schallenberger aufgenommen und nun mit der goldenen Ehrennadel geehrt. Mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Ruderverbandes (DRV) für eine fünfzigjährige Mitgliedschaft in einem dem DRV angeschlossenen Verein wurden Helga Wegeler, Marianne Clement, Peter Bauer und Michael Clemens ausgezeichnet. Außerdem bedankte sich Präsident Itschert bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Klaus Porn, Albert Glöckner und Maximilian Bierwirth.

Satzungsgemäß standen die Neuwahlen des Vorsitzenden Sport, des Schatzmeisters und des Beisitzers Verwaltung auf der Tagesordnung. Als Vorsitzender Sport wurde neu in das Amt Andrè Schallenberger, als Beisitzer Verwaltung, ebenfalls neugewählt wurde Dirk Runzheimer und als Schatzmeister wurde Joachim Weidenfeller wiedergewählt. Auf der Jugendversammlung, die einige Tage vorher stattgefunden hat, wurde als Jugendsprecherin Johanna Franken gewählt. Sie ist in dieser Funktion stimmberechtigtes Mitglied des Vorstandes. Die Mitglieder des Stiftungsrates der Stiftung Koblenzer Ruderclub Rhenania sind alle fünf Jahre neu zu wählen, wobei der Präsident, der Vorsitzende Verwaltung und der Schatzmeister geborene Mitglieder sind. Zur Wiederwahl standen Peter Lambert, Franz-Josef Münch, Guido Schäfer und Petra Schallenberger. Die Genannten wurden von der Versammlung bestätigt. Mit einigen wichtigen Informationen bezüglich des Sportbetriebes und Vereinslebens in dieser für alle schwierigen Coronazeit beendete Präsident Lutz Itschert die Jahreshauptversammlung mit dem traditionellen Rudergruß „Hipp Hipp Hurra“.