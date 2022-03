RS Plus auf der Karthause hilft beim Dreck-weg-Tag

Viele gelbe Hände – schnelles Ende. Die Klasse 5a nach erfolgreicher Dreck-weg-Aktion. RS Plus auf der Karthause Koblenz Dorian Czarneta, Taimullah Sakr, Lucas Kerndl Hamzaq Jamaleddin und Aram Khallo sind das Dreck weg Team am EKZ. RS Plus auf der Karthause Koblenz Darian Prager, Alexey Meister, Mohammad Alkoura und Granit Gashi haben Goldgrube gefunden. RS Plus auf der Karthause Koblenz

Alle Jahre wieder heißt es „Dreck-weg-Tag“ in der ganzen Stadt Koblenz und alle Jahre wieder ist dies ein Ansporn für die Jahrgangsstufe fünf der Realschule Plus auf der Karthause, sich mit Feuereifer an der Aktion zu beteiligen. Die drei fünften Klassen sind bestens ausgerüstet mit dicken, blauen Müllsäcken und überdimensional großen, aber reißfesten und scherbensicheren knallgelben Handschuhen. In kleinen Teams suchen sie ihren festgelegten Bereich ab, von der eigenen Schule bis zur Grundschule, von der Schule bis zum Einkaufszentrum, am Wendehammer vor der Schule.

Aus einem Gebüsch am Grünstreifen erschallt: „Hier ist eine echte Goldgrube, ganz viele Flaschen und lauter olles Zeugs!“ Und schon schleppt Darian Prager seine Müllbeute herbei. „So viel Müll auf dem Weg von der Bushaltestelle bis zur Schule, das hätte ich nicht gedacht“, wundert sich eine Mitschülerin, die den blauen, fast vollen Müllsack ihres Teams zum Container bugsiert. Dort entstehen gerade Fachgespräche: „Wir haben sieben Pfandflaschen und –dosen gefunden, was die Leute alles wegschmeißen“, grummelt Alexey Meister, aber andererseits freut er sich, denn das Pfandgeld wandert in die Klassenkasse.

Nach getaner Arbeit sind sich alle Klassen einig, die Aktion hat sich gelohnt, der Container ist nahezu voll. Aber auch das ist ein Ergebnis, klar formuliert von Klassensprecher Jakub Twardon: „Das machen wir jetzt nicht jeden Tag, ich wünsch mir, dass die Leute ihren Müll einfach mal selber in die Mülleimer stecken. Es gibt hier doch genug davon.“