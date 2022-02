Rotary Club Koblenz-Mittelrhein sagt Danke

Unter dem Motto „Rotary sagt Danke“ hat der Rotary Club Koblenz-Mittelrhein Hotelgutscheine für einen Kurzurlaub in Luxemburg unter Pflegekräften der Seniorenpflegeheime Bodelschwingh in Koblenz und St. Peter in Mülheim-Kärlich verlost. Die Gutscheine beinhalten einen dreitägigen Aufenthalt für zwei Personen in einem 4-Sterne-Hotel in Luxemburg sowie einen Einkaufsgutschein und einen kleinen Proviantbeutel für die Fahrt.

Insgesamt stiftete der Rotary Club St. Vith, Belgien als unser Partnerclub 100 Übernachtungen. Past-Präsidentin Klaudia Hendricks und Präsident Dr. Ulrich P. Hermani übergaben im Namen des Rotary Clubs Koblenz-Mittelrhein die Gutscheine an das geschäftsführende Vorstandsmitglied Maria Israel-Saal, Einrichtungsleiterin Melanie Loose und Pflegkräfte des Seniorenpflegeheims Bodelschwingh.