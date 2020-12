Rosenkranzgebet im Seniorenheim St. Josef

Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 11:19 Uhr

Im Mittelalter ist das Rosenkranzgebet entstanden und der Heilige Dominikus hat besonders zur Verbreitung von diesem Meditativen Gebet beigetragen. Im Gebet des Rosenkranzes werden die Stationen im Leben von Jesus Christus betrachtet. Die Freudenreichen Rosenkranzgeheimnisse, blicken auf die Empfängnis und die Geburt Jesu, die Schmerzhaften Geheimnisse auf das Leiden und Sterben Jesu und die Glorreichen Rosenkranzgesätze gedenken der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Papst Johannes Paul II hat noch die Lichtreichen Geheimnisse hinzugefügt, die Stationen aus dem Leben Jesu in den Blick nehmen.

Im Seniorenheim St. Josef Vallendar haben sich im Oktober dieses Jahrs, etwa 15 Bewohner in der Kapelle, um die Statur der Gottesmutter versammelt und gemeinsam den Rosenkranz gebetet. Der Rosenkranz ist eine Gebetsform mit der viele ältere Menschen noch sehr verwurzelt sind und denen dieses Gebet von Kindesbeinen an vertraut ist.

Alle Teilnehmer der Rosenkranzandacht haben sich direkt wieder in den Rhythmus des Gebetes hineingefunden und kräftig mitgebetet. So ist schnell eine ruhige und entspannte Atmosphäre entstanden in der die Gegenwart Christi deutlich zu spüren war. Am Ende der Gebetszeit waren die Bewohner der Seniorenhilfeeinrichtung St. Josef sich einige, künftig öfters den Rosenkranz zu beten.