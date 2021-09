RhineCleaUp-Aktion der Schöpp un Hack-Freunde Rhens war ein Erfolg

In Zusammenarbeit mit der Stadt Rhens haben 27 Helfer, darunter fünf Kinder und Jugendliche, etwa zwei Kubikmeter Müll am Rheinufer in Rhens eingesammelt.

Ausgestattet mit Warnwesten, Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken schaffte es die Gruppe in zwei Stunden das Rhenser Rheinufer von vielen Dingen zu befreien, die dort nicht hingehören. Darunter waren zum Beispiel eine Reifenfelge, Gitterroste, Teile eines Grills, eine große Plastikgießkanne, Flaschen, Plastikeimer, Kleidung und sogar ein Teppich, ganz abgesehen von vielen kleinen Plastikteilen wie Wäscheklammern, Flaschenverschlüsse, Verpackungen und vieles mehr. All diese Müllreste wären vielleicht irgendwann in der Nordsee gelandet und das sollte vermieden werden. Die freiwilligen Helfer waren mit Spaß und viel Engagement bei der Sache, obwohl es an manchen Stellen nicht einfach war, den Müll zwischen den zum Teil klitschigen Steinen rauszuziehen. Als Belohnung gab es anschließend Getränke und einen Imbiss, gesponsert von der Stadt Rhens.

Die Schöpp un Hack-Freunde danken allen, die die Aktion unterstützt und mitgemacht haben, allen voran Britta Hillen und Thomas Dahm von der Stadt Rhens, die für die Verpflegung die Entsorgung des Mülls gesorgt haben. Ebenso gilt der Dank Stadtbürgermeister Raimund Bogler und den beiden Beigeordneten Andrea Thelen und Jörg Schüller, die ebenfalls tatkräftig mitgeholfen haben.