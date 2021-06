Resilienz-Workshop „Starke Seele, gesunder Geist“

Kürzlich begrüßte Andreas Schwab, Resilienztrainer, Kommunikationsexperte und Coach der Firma kraftquell, 13 Teilnehmer im Namen der KreisVolkshochschule Neuwied bei strahlendem Sonnenschein im Kurpark in Ehlscheid zu diesem besonderen Weiterbildungsangebot in der freien Natur.

Das Ziel der zweieinhalbtägigen Weiterbildung ist der Aufbau der geistigen und seelischen Widerstandskraft sowie die Stressprävention in Beruf und Alltag. Die Teilnehmenden erfuhren wissenschaftliche Hintergründe zur Entstehung von Stress, den Auswirkungen auf Körper, Geist und Leistungsfähigkeit, lernten verschieden Stressarten und Stressbewältigungsstrategien (Coping) kennen. Resilienz, das seelische Immunsystem, speist sich dabei aus verschiedenen Wurzeln: Achtsamkeit, Akzeptanz, Optimismus, Selbstfürsorge, Netzwerkorientierung, Ziel- und Zukunftsorientierung sowie kreativem Lösungsdenken. Zu jeder einzelnen Resilienzwurzel gab es hilfreiche Informationen und praktische Übungen, die diese fördert, sodass sie dauerhaft im Alltag etabliert werden kann. Ferner wurde informativ und praktisch vermittelt, wie die Natur und insbesondere der Wald, beim Resilienzaufbau helfen können und welche therapeutische Wirkung ein Waldbesuch hat.

Alle Teilnehmer hatten viel Freude am Ausprobieren und Erkunden neuer Achtsamkeits- und Meditationstechniken, Atem- und Sinneswahrnehmungsübungen, Perspektivwechseln und den Trainingsdialogen im Rahmen der Lerneinheit zur wertschätzenden Kommunikation. Hier wurde der Fokus auf achtsames Feedback gelegt und vermittelt, wie ein Kritikgespräch so geführt werden kann, dass alle Beteiligten das kritisierte Verhalten erkennen und abstellen können, ohne sich danach unwohl zu fühlen. Den Abschluss bildete ein dreistündiges Waldbad, bei dem die Teilnehmenden aktiv Stressprävention betrieben und erlernte Übungen vertiefen konnten. Vollgepackt mit Impulsen und Trainingsübungen für den begaben sich die Teilnehmenden am Samstagmittag entschleunigt ins wohlverdiente Wochenende. Wer neugierig ist und den Resilienz-Workshop in Ehlscheid ebenfalls erleben möchte, hat dazu in der Zeit vom 7. bis 9. Oktober erneut Gelegenheit. Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de oder Telefon 02631/347 813.