Regenbogen für das Seniorenzentrum „Haus Kettig“

In letzter Zeit ging viel Post bei der AWO ein, unter anderem von zwei Kindern aus Kettig.

Das Foto zeigt (von links): Michaela Dany, Pflegedienstleitung, mit Team und Bewohner. AWO Seniorenzentrum Weißenthurm AWO Seniorenzentrum Weißenthurm AWO Seniorenzentrum Weißenthurm

Ein tolles Regenbogenbild mit dem Schriftzug „Ganz viel Liebe für Euch“. Auf dem Umschlag stand geschrieben: „Nach jedem Regen folgt Sonnenschein.“

In der ganzen Welt sind Kinder aufgerufen, seit Anfang der Krise, Regenbogenbilder an die Fenster zu malen. Damit auch andere Kinder sehen, dass jetzt alle zuhause bleiben müssen.

Dieser Brief von den zwei Kindern hat alle so sehr berührt, dass sie den beiden einen tollen Brief und ein gemaltes Bild einer Bewohnerin zurück geschrieben haben. Letzte Woche wurde dann mit den Bewohnern und Mitarbeitern selbst eine Regenbogen-Aktion daraus gemacht. Die Bewohner haben Regenbogen ausgemalt und die Mitarbeiter haben die Fenster mit Regenbogen bemalt.

Es war eine tolle Aktion, die Mitarbeiter und Bewohner haben sich sehr gefreut, dass die Kinder aus der Region an sie gedacht haben, also sollten sie nun auch Regenbogen zählen können, damit sie wissen, auch im Seniorenzentrum bleiben die Bewohner zur Zeit zuhause und die Mitarbeiter bleiben für alle da.

Der Ehrenamtliche Willibald Görg spielte mit seinem Akkordeon nachmittags auf, um den Alltag der Bewohner musikalisch aufzuhellen. Er trug alte Schlagern und selbst gedichteten Liedern vor, woran die Bewohner sichtlich Freude hatten. Das Pflegepersonal war entzückt, die Bewohner so ausgelassen zu erleben.