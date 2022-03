Radfahrer sammeln 450 Euro und spenden

Unter diesem Motto hat das Natural Sports Hub aus Koblenz, eine Sportplattform, bei der Ausdauersport in freier Natur im Mittelpunkt steht, und das Radhotel Zum Schwarzen Bären eine Spendenradtour zur Unterstützung der Spendenaktion von Hopegenic organisiert.

Dabei werden die Helfer in der Ukraine durch die Bereitstellung von Hilfsgütern in die vom Krieg betroffenen oder angrenzenden Gebiete und die Unterstützung von Flüchtlingen in jeglicher Form unterstützt. Die rund 75 Kilometer lange Tour führte an der Mosel entlang. In Hatzenport ging es dann durchs Schrumpftal rauf nach Metternich im Maifeld und durch die Eifel wieder runter an die Mosel und zurück nach Moselweiß. 21 Rennradfahrer sind dem kurzfristigen Aufruf gefolgt und haben eine Spendensumme von 450 Euro gesammelt.