Pulse of Europe Gruppen brachten Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck

Die spontan durchgeführte Veranstaltung brachte die große Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck, die von dem Aggressor Putin überfallen wurde. Unter den Besuchern der Demo befanden sich auch zwei junge Ukrainerinnen, eine von ihnen fasste den Mut und das Mikro um in bewegenden Worten über die Situation in ihrer Heimat zu berichten. Auch machte sie darauf aufmerksam, das es zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoller ist, Sachspenden in die Ukraine zu spenden, anstelle von Geld. Am besten sollte man dies über die Caritas organisieren.

In einem Gespräch erzählte sie noch, das ihr Vater bettlägerig sei und daher nicht aus der Ukraine fliehen könnte. Ihre Mutter bleibt natürlich bei ihrem Mann. Die große Angst um ihre Eltern war zum greifen nah. Zur gleichen Zeit waren auch viele andere Pulse of Europe Gruppen in ganz Deutschland auf den Plätzen um den Angriffskrieg Putins zu verurteilen und Solidarität mit der Ukraine zu bekunden.