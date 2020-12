Primeln für ein wenig Freude

Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 13:04 Uhr

„Mit kleinem Geld Großes tun“ ist seit jeher das Motto des Vereins „Ein Licht für Koblenz“. Der caritative Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, schnell und unbürokratisch zu unterstützen.

Dies hat sich der Verein aktuell wieder zur Aufgabe gemacht und in den vergangenen zwei Wochen Seniorenheime in Koblenz mit Primeln für alle Bewohner der Seniorenheime beglückt. Durch das aktuelle Kontaktverbot erhalten die Senioren keinen Besuch und können auch nur sehr eingeschränkt an sozialen Aktivitäten teilnehmen. Das ist für die Menschen schwer zu verstehen und führt zu Depressionen.

Um diese Situation ein wenig zu erhellen, hat der Verein 550 Blumen von der Gärtnerei Dötsch in Metternich verschenkt. In liebevoller Kleinarbeit wurden die Primeln mit Servietten ummantelt und dann in großer Stückzahl an den Rezeptionen der Seniorenheime abgegeben, damit diese dann an die Bewohner die Verteilung organisieren können. Bei der Verteilaktion wurden die Seniorenheime Moseltal, Eltzerhof und das Caritashaus St. Elisabeth berücksichtigt.

Dankbar war unter anderem auch der Direktor des Caritashaus St. Elisabeth, Raphael Klöppel, über die kurzfristig organisierte Anlieferung der Blumen: „Wir haben viel positive Rückmeldung durch unsere Bewohner erfahren, die für den kleinen Blumengruß sehr dankbar waren. Das freut uns gerade jetzt. So ist ein wenig Frühling in unserem Haus eingezogen.“ Auch in der Heimzeitung des Eltzerhofes wurde die Blumenaktion mit einem Foto und einem Dankeschön erwähnt. „Wir freuen uns sehr, dass wir hiermit ein wenig Freude unter den Bewohnern verbreiten können, denn die aktuelle Situation rund um Corona ist für alle schon sehr herausfordernd.“, so die Beiratsvorsitzende von Ein Licht für Koblenz Julia Kübler abschließend.