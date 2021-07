Präsident Treis begrüßt Schulklassen zur Ausstellung „Rückblende 2020“ in der SGD Nord

„Ich freue mich über das Engagement der Lehrkräfte und den Besuch der Schulklassen des Eichendorff-Gymnasiums sowie der Julius-Wegeler-Schule in der SGD Nord. Hier trägt die Ausstellung “Rückblende 2020„ als außerschulischer Lernort zur politischen Bildung von jungen Menschen bei und fördert so deren Demokratieverständnis“, so SGD-Nord-Präsident Treis. Er übergab den Schulkassen den diesjährigen Katalog zur Ausstellung und wünschte ihnen einen gelungenen Aufenthalt in der SGD Nord.

Im Rahmen des Sozialkundeunterrichts führte die Lehrerin Antje Breit vom Eichendorff-Gymnasium einen Leistungskurs durch die Ausstellung. Eine ihrer Schülerinnen hatte die Idee zu dem Ausflug und die Lehrerin griff diese gern auf. Der Berufsschullehrer Frank Walther von der Julius-Wegeler-Schule kommt bereits seit sechs Jahren mit Schülern in die Ausstellung. Insbesondere die Karikaturen nimmt er als Unterrichtsthema gemeinsam mit ihnen in Augenschein und diskutiert sie mit den jungen Erwachsenen. Beide Lehrkräfte sehen die Rückblende als wertvolle Möglichkeit, theoretisches Wissen anschaulich zu vermitteln.

Die Rückblende leistet einen wichtigen Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft sowie zur Presse- und Meinungsfreiheit. Sie zeigt die Arbeiten von Bildjournalisten und Karikaturisten, die mit ihren Werken das politische Jahr 2020 Revue passieren lassen. Dieses war von der globalen Corona-Pandemie mitsamt ihren Auswirkungen auf alle Lebensbereiche der Gesellschaft geprägt. Aber auch Umweltthemen wie der voranschreitende Klimawandel werden dargestellt.

Veranstalter der „Rückblende“ sind wie immer die Landesvertretung Rheinland-Pfalz, der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger in Kooperation mit der Bundespressekonferenz und mit Unterstützung zahlreicher Kooperationspartner. Im vergangenem Jahr haben 259 professionelle Fotografen sowie 66 Karikaturisten mit insgesamt 1587 eingesandten Werken teilgenommen. Auch in ihrer 37. Ausgabe ist die „Rückblende“ wieder der höchstdotierte gemeinsame Wettbewerb für Fotografie und Karikatur in Deutschland. Stationen der Ausstellung sind Berlin, Bonn, Trier, Mainz, Koblenz, Leipzig, Neustadt, Dortmund und Brüssel. Alle eingereichten Arbeiten zur „Rückblende 2020“ finden Sie im Internet unter www.rueckblende.rlp.de. Weitere Infos im Internet unter www.sgdnord.rlp.de.