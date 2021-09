Pokal bleibt in Bitburg

Das Team der St. Mattias-Schulen in Bitburg hat kürzlich beim traditionellen Fußballturnier der Trierer Bistumsschulen, auf dem Sportplatz in Lebach-Aschbach, souverän seinen Titel verteidigt und kann den Pokal zurück in die Eifel bringen.

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause fand der sportliche Wettkampf, an dem Angestellte von sieben der insgesamt 20 Bistumsschulen teilnahmen, in diesem Jahr zum sechsten Mal statt. „Neben dem sportlichen Wettstreit ist das Turnier eine Gelegenheit, sich mit den Kollegen anderer Bistumsschulen auszutauschen und kennenzulernen“, sagte der pädagogische Referent des Arbeitsbereichs „Kirchliche Schulen und Hochschulen“ im Bischöflichen Generalvikariat, Dr. Hans-Gerd Wirtz. So könne das Fußballspiel und das gesellige Beisammensein im Anschluss an die Partien dazu beitragen.

Teilgenommen haben in diesem Jahr: Cusanus-Gymnasium Koblenz, Willi-Graf-Schulen Saarbrücken, Edith-Stein-Schule Neunkirchen in Spielgemeinschaft mit den Maximilian-Kolbe-Schulen Neunkirchen-Wiebelskirchen, Alfred Delp-Schule Hargesheim, Marienschule Saarbrücken, St. Matthias-Schulen Bitburg sowie die Nikolaus-Groß-Schulen Lebach. Weitere Informationen zu kirchlichen Schulen im Bistum Trier gibt es im Internet auf www.schulabteilung.bistum-trier.de.