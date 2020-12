Podiumsdiskussion: Christian Baldauf im Johannes-Gymnasium

Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 11:45 Uhr

Dabei nahm sich Herr Baldauf auch eine Stunde Zeit für eine Podiumsdiskussion mit Schülern der Jahrgangsstufe 10 im Johannes-Gymnasium in Lahnstein. Wie verhält sich die CDU in der Oppositionspolitik zur AFD? Sind sie für die Herabsetzung des Wahlalters auf kommunaler Ebene auf 16 Jahre? Wie stehen sie zu den Streikaktionen der Bewegung „Friday´s for future“? Was halten sie von der Kita-Broschüre zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt des Berliner Senats? – Christian Baldauf zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Vielfalt der Themenstellungen und dem politischen Bewusstsein der 15- bis 16-jährigen Schülern, die sich offensichtlich sehr intensiv auf die Veranstaltung vorbereitet hatten. „Auf diesem Niveau konnten wir in diesem Alter aber noch nicht politisch denken und diskutieren“, so spiegelte auch Udo Rau seine Wahrnehmungen im Blick auf die kritischen und beharrlichen Rückfragen der jungen Menschen gerade auch bei dem Thema „Wahlrecht ab 16“. Auf Rückfrage von Schulleiter Rudolf Loch, wie denn die CDU-Fraktion zur Einführung eines landesweiten Schülertickets (1 Euro am Tag, 365 Euro im Jahr) für den gesamten ÖPNV in Rheinland-Pfalz stehe, ließ sich Christian Baldauf festlegen: „Wenn wir nach der Landtagswahl an der Regierung sind, kommt das landesweite Schülerticket, gekoppelt an einen geringen Eigenbetrag.“ Nicht nur an dieser Aussage werden die Schüler der zehnten Klassen den kommenden CDU-Wahlkampf im Land bemessen.