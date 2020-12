plus/minus 60 aktiv unternahm eine Fahrradtour nach Neuwied

Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 12:39 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein, aber bereits herbstlich frisch, ging die Fahrt für zehn Tourer auf dem Marktplatz in Kobern-Gondorf um 9.30 Uhr los. Neuwied war das Ziel. Auf dem Radweg entlang der Mosel passierte die Gruppe die Koblenzer Stadtteile Metternich und Lützel und erreichte so den Rhein. Fluss abwärts ging es weiter über Neuendorf und Wallersheim. Die weitere Fahrt führte nach Weißenthurm und über die Rheinbrücke nach Neuwied. Im Biergarten der Gaststätte Altes Brauhaus zur Nette in Neuwied war für die Radler bereits der Tisch gedeckt. Nach einem guten Mittagessen ging es rechtsrheinisch zurück in Richtung Koblenz. In Ehrenbreitstein nutzen die Radler die Rheinfähre zum Konrad-Adenauer-Ufer. Am Peter-Altmeier-Ufer entlang zur Balduinbrücke führte der weitere Weg. Bei weiterhin strahlendem Sonnenschein wurden die letzten Kilometer entlang der Mosel über Metternich und Güls bei bester Stimmung fortgesetzt. Bald war das Bistro des Campingplatzes Gülser Moselbogen erreicht, wo der Tourabschluss mit Kaffee und Kuchen stattfand.

„Es war eine wunderschöne Radtour mit insgesamt 70 gefahrenen Kilometern“, so die einstimmige Meinung der Mifahrer.