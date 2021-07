Phantasiereiche Kita-Kreativ-Projekt-Umsetzung

„Max Schrubbels Tricks für starke Kinderzähne“ – dieses Motto des von der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) Rheinland-Pfalz ausgeschriebenen Kita-Kreativ-Projektes ließ Kita-Kinder und Erzieher engagiert in eine phantasievolle Umsetzung starten. „Wir staunen über die Vielfältigkeit der unterschiedlichen Herangehensweisen an die Projektumsetzung“, so AGZ-Mitarbeiterin Wibke Weber. „In Gesprächen mit den Projekt begleitenden Erziehern erfuhren wir, welchen Spaß die Kinder mit unserem Maskottchen Max Schrubbel hatten. Die Kinder schlossen das zahngesunde Walross-Stofftier sofort in ihre Arme und Herzen. Es entstanden Freundschaften, die dem Kreativ-Projekt in der Einrichtung eine ganz besondere Eigendynamik verliehen. Bereits mit Betreten der Einrichtung sprudelten die Mädchen und Jungen vor neuen Ideen. Sie wollten gemeinsam mit Max Schrubbel basteln, puzzeln, zahngesundes Frühstück einkaufen und zubereiten, Zähne putzen, klettern, Abenteuer bestehen.“

Die entstandenen Abschlussarbeiten liegen der AGZ Koblenz-Mayen nun vor. „Es ist uns einfach nicht möglich, wie ausgeschrieben die fünf schönsten, originellsten und/oder kreativsten Arbeiten mit dem ausgelobten Geldbetrag auszuzeichnen. Wir sehen in den Projektergebnissen der Fotos, Collagen, Bastelarbeiten (siehe auch auf der Internetseite unter www.lagz-rlp.de; AGZ Koblenz-Mayen) wie viel Spaß und Freude die Kinder an der “Max Schrubbels Tricks für starke Kinderzähne„-Umsetzung hatten. So haben wir uns entschlossen, alle eingereichten Arbeiten zu belohnen. Als zusätzliches Schmanckerl können sich die Kinder über den bleibenden Einzug von Stofftier und liebgewonnenem Freund Max Schrubbel freuen, der in seinem Kita-Rucksack stets ein großes Demo-Gebissmodell samt Zahnbürste bei sich trägt“, gibt Weber erfreut den Kindern und Erziehern zum Projektabschluss bekannt.

Eine Idee für ein nächsten Zahngesundheitsprojekt in den Kindertagesstätten ist bereits entstanden. So macht kreative Zusammenarbeit zum Wohle der Zahngesundheit der Kinder Freude, bereichert, stößt neue Ideen an und hält lange nach. Fazit ist, Zahngesundheit ist erfrischend und macht Spaß!