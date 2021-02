Pfadfinderschaft Süddeutschland veranstalten Nachhaltigkeitsrallye

Drinnen-Sitzen, Online-Unterricht, Gruppenstunden alleine Zuhause, alleine Singen – dies klingt nicht sonderlich nach Pfadfinder-Alltag, oder? Von der Eintönigkeit und dem Warten auf die nächste „richtige“ Aktion befreite schließlich der Arbeitskreis Nachhaltigkeit aus der PSD.

Kürzlich lud er alle zugehörigen Stämme aus Süddeutschland zu einer Nachhaltigkeitsrallye ein. In Bruchsal, Oberkirch, Karlsruhe, Dieblich und Ahrweiler sowie anderen Gebieten fanden sich über 100 Pfadfinder zusammen um diese tolle Veranstaltung mitzuerleben. Natürlich (leider) nicht in einer großen Gruppe, sondern einzeln oder zu zweit in der Natur und Zuhause.

Aber was genau die Teilnehmenden erwartete wussten sie bis zu diesem Morgen auch nicht. Denn erst dann landete ein Paket beziehungsweise eine gefüllte Brottasche mit veganer Seife, Bambuszahnbürste, Tee, Bio-Schokolade, Infomaterialien, Saisonkalender, Kressesamen und den Aufgaben vor ihrer Haustür. Direkt mit den Aufgabenzetteln, einer Checkliste mit 32 verschiedenen Aufgaben und zusätzlichen Bonusaufgaben startete die Aktion. Die verschiedenen, abwechslungs- und umfangreichen Herausforderungen reichten bei weitem aus um das gesamte Wochenende mit sinnvollen, umweltschonenden Dingen zu verschönern.

Bei der Nachhaltigkeitsrallye der Pfadfinderschaft Süddeutschland wurden verschiedenste Alternativen und Möglichkeiten entdeckt:

Wie kann ich mein Lunchpaket nachhaltig verpacken?

Wo gibt es lokales, unverpacktes Obst, Gemüse und Anderes zu kaufen?

Habe ich bereits Verpackungsalternativen genutzt und kenne ich welche?

Wie stehen Menschen in meinem Umfeld zu Nachhaltigkeit?

Kann man Essen, welches das Haltbarkeitsdatum überschritten hat, noch nutzen?

Gibt es in meiner Nähe öffentlich zugängliche Obstwiesen oder Landwirtschaft?

Woher kommt meine Kleidung? Wie wird die Energie, welche ich nutze, gewonnen?

Kann ich mich vor Ort für den Umwelt-/Klimaschutz engagieren?

Sollte ich Öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad nutzen?

Gibt es in der Nähe erneuerbare Energiegewinnung?

Wie viel und welchen Müll produziere ich durchschnittlich?

Sammle ich, wenn ich draußen unterwegs bin, Müll auf?

Diese und noch mehr Fragen stellten sich den Teilnehmenden sowie nun auch den Lesenden. Zusammengetragen wurden die Ergebnisse online und konnten mit anderen verglichen werden, ebenso gab es dort Anregungen für nachhaltige Projekte.

Letztendlich sollte sich jeder immer wieder die oben genannten Fragen stellen, eigene Alternativen entdecken und seinen ökologischen Fußabdruck minimieren. Die Pfadfinder selber wurden mit der Aktion noch aufmerksamer gemacht und hoffen, dass sich auch andere Menschen (zum Beispiel durch diesen Bericht) für die Nachhaltigkeit gewinnen lassen.

Wer mehr über die vielfältigen Aktionen und Abenteuer bei den Dieblicher Pfadfindern erfahren oder einmal selbst dabei sein möchte, kann sich im Internet unter www.stamm-treverer.de informieren oder schreibt eine E-Mail an: vorstand@stamm-treverer.de.