Päckchen auf große Reise geschickt

Unter dem diesjährigen Motto „Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“ der Aktion Kinderzukunft, deren Schirmherrin die Bundesministerin für Familie Franziska Giffey ist, packten auch im 25. Jahr die Schüler des Eichendorff-Gymnasiums fleißig mehrere hundert Päckchen. So leisten die Koblenzer Schüler einen wichtigen Beitrag, um hilfsbedürftige Kinder zu unterstützen – ganz im Sinne einer UNESCO-Projektschule.

Die Beteiligung des Eichendorff-Gymnasiums an der bundesweiten Aktion hat inzwischen traditionellen Charakter. Nur die kleine Feier im Foyer der Schule mit musikalischer Unterstützung der Blechbläser musste in diesem Schuljahr Corona bedingt ausfallen. Schüler der Koblenzer Bildungseinrichtung setzten trotzdem mit ihren Teilnahme an dieser Aktion ein deutliches Zeichen der Solidarität unter den Menschen und des Bemühens um Völkerverständigung. Die Weihnachtspäckchen enthalten neben Geschenken, wie Schreib- und Malutensilien, Süßigkeiten und Spielsachen auch persönliche Grüße der Spender, so dass sich daraus auch Briefpartnerschaften entwickeln können. Die Päckchen gehen wieder in die Länder Rumänien, Bosnien, Herzegowina und die Ukraine, wo sie an Waisen- und Straßenkinder, sowie Kinder armer Familien in Heimen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und in Elendsvierteln verteilt werden.