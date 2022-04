Ostergrüße für die Bewohner von St. Josef

Wie in jedem Jahr überreicht der Förderverein vom Seniorenheim St. Josef in Vallendar den Bewohnerinnen und Bewohnern ein süßes Osterpräsent.

Auch wenn die Corona-Schutzmaßnahmen großzügig gelockert wurden, trifft dies noch nicht für die Pflegeeinrichtungen zu. Aus diesem Grund fand auch in diesem Jahr die Übergabe der Geschenke im Freien statt. Bei strahlendem Sonnenschein konnte das Leitungsteam vom Seniorenheim St. Josef die Mitglieder des Fördervereines im Innenhof begrüßen.

Die bunten Osterkörbchen, die mit leckeren Schokoladeneiern gefüllt waren, wurden von den Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes an die Bewohnerinnen und Bewohner auf den einzelnen Wohnbereichen verteilt. Für die Mitarbeiter der Küche und die Mitarbeiter der Pflegebereiche, hatte der Förderverein auch eine süße Überraschung beim Besuch in St. Josef dabei. Über diesen netten Gruß haben sich alle Mitarbeiter sehr gefreut. Herzlichen Dank an den Förderverein vom Seniorenheim St. Josef für den netten Besuch und das schöne Osterpräsent.