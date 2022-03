Ortsverband testet neue Buslinien

„Versuch macht kluch“, dachten sich Mitglieder des Ortsverbands B90/Grüne Vallendar, nahmen sich die Zeit und Fahrkarten in die Hand, um montagmorgens um 8.47 Uhr die neuen Linien im ÖPNV innerhalb der Verbandsgemeinde wohlwollend, aber auch kritisch zu „er-fahren“. Die Probe aufs Exempel brachte eine Fülle von Informationen. Los ging es mit der Linie 154 ab Haltestelle Bahnhof, seltsamerweise in Fahrtrichtung Bendorf, um dann aber über den Kreisel zu drehen und in Richtung Niederwerth abzubiegen. Auf der Insel gibt es drei Haltestellen: am Brückenkopf, also der Peter-Schemmer-Straße, in der Brückenstraße und der Landrat-Jost-Straße, so dass der Hofladen Schmidt per Bus zu erreichen ist.

Nach der Inselrundfahrt stiegen wir in der Westerwaldstraße um in die Linie 33, die uns über den Mallendarer Berg nach Urbar brachte, wo wir unmittelbar am Bürgerhaus Urbar und dem gegenüberliegenden Biolandhof Kohl ausstiegen. Nach kleinem Einkauf traten wir, statt weiter in Richtung Koblenz Hauptbahnhof zu fahren, den Rückweg über die Strecke Berufsförderungswerk, Schwimmbad bis ins Herz des Mallendarer Bergs an, wo wir uns in Hahn's Lädchen eine Vesper gönnten. Bis nach Vallendar war es dann nicht mehr weit. Genutzt hatten wir die kostengünstige Gruppenkarte für bis zu fünf Personen zu 7,90 Euro innerhalb einer Wabe. Einzelfahrscheine zu 2 Euro innerhalb einer Wabe können für Besitzer der VRM-MobilCard mit 25 Prozent Preisnachlass erworben werden, die übrigens im gesamten VRM Verbund gilt und 9 Euro jährlich kostet.

Sehr positiv bewerten wir die neuen Busse, die allesamt barrierefrei sind und viel Platz für Rollstühle, Kinderwägen oder Rollatoren bieten. Ein Urbarer Mitglied von uns stellte erfreut fest, dass es nunmehr auch möglich ist, die VG-Verwaltung mittels ÖPNV von dort aus zu erreichen. Dazu nutzt man die Linie 153, die hoch auf den Gumschlag führt und Am Rosenberg wendet. Für Pendler bieten sich durch die neuen Busverbindungen, die bis hin ins Verwaltungszentrum Moselweiß, zur Universität Metternich und ins Gewerbegebiet Mülheim-Kärlich führen neue, preiswerte und ökologisch sinnvolle Möglichkeiten, auf das eigene Auto zu verzichten und hohe Kraftstoffpreise und Parkgebühren zu umgehen.