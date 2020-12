Ortsgemeinde Löf-Kattenes teilt mit

Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 12:17 Uhr

„Wie bereits in den Medien vermittelt worden ist, werden wir wieder deutliche Einschränkungen im öffentlichen Leben hinnehmen müssen. Dies ist notwendig, um zu verhindern, dass unser Gesundheitssystem über seine Grenzen belastet wird; mithin geht es darum, Menschenleben zu retten. Ich möchte Sie deshalb eindringlich darum bitten, in der nächsten Zeit Ihr Leben möglichst umfänglich auf die Einhaltung der Beschränkungen auszurichten. Nur dann wird es möglich sein, unseren Krankenhäusern, unseren Ärzten und dem gesamten Personal im Gesundheitswesen die Luft zu verschaffen, die Pandemie eindämmen und bekämpfen zu können. Darüber hinaus wird es dann auch für uns hoffentlich bereits im Dezember und mit Blick auf Weihnachten wieder möglich sein, ein Stück Normalität zu leben. Ich bin mir sicher, dass es uns gemeinsam gelingen wird, die Pandemie zu bekämpfen und zu überwinden. Basis hierfür ist die Solidarität in unseren Dorfgemeinschaften; halten Sie körperlich Distanz, achten Sie aber auf Ihre Mitmenschen, insbesondere auf Einsame und Kranke. Helfen Sie auch denen, die durch die Pandemie und ihre Folgen in ihrer beruflichen Existenz gefährdet sind. Sollten Sie Fragen zur Pandemie und zu ihren Einschränkungen haben, wenden Sie sich an die entsprechenden Hotlines der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, der Landesregierung Rheinland-Pfalz und weiterer Institutionen. Selbstverständlich steht Ihnen auch die Ortsgemeindeverwaltung gerne hierfür zur Verfügung.

Die wöchentlichen Veröffentlichungen über das Mitteilungsblatt sind in der Corona-Lage tagesaktuell nicht möglich. Wir werden deshalb, soweit uns neue und gesicherte Informationen vorliegen, wieder regelmäßig auf unserer Internetseite informieren ( www.loef-kattenes.de/aktuelles). Hinweise hierzu werden über die Dorf-App bekanntgeben. Bitte installieren Sie dieses kostenlose Angebot der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Nähere Informationen finden Sie unter www.digitale-doerfer.de.

Wie bereits angekündigt, konnten wegen der Corona-Krise in diesem Jahr keine Martinsumzüge in Löf und Kattenes stattfinden. In unseren Orten ließ man sich aber nicht unterkriegen und schaffte mit viel privater Initiative eine einzigartige Sankt-Martin-Atmosphäre. Die mit Lichtern und mit Laternen geschmückten Häuser, ein unbekannter Trompeter, der Martinslieder spielte, das eine oder andere private Martinsfeuer und nicht zuletzt unsere Feuerwehr, die in Löf und Kattenes die Martinswecken an die Kinder verteilten, waren etwas ganz Besonderes. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Bürgern in Löf und Kattenes. Sie haben dem Sankt-Martin-Fest in schwieriger Zeit die angemessene Würde gegeben und insbesondere unseren Kindern eine besondere Erfahrung bereitet. Mein besonderer Dank geht an den Wehrführer unserer Feuerwehr, Hans Glöckner und seine Kameraden, die in unseren Orten die Martinswecken an die Kinder verteilten. Eine alles andere als selbstverständliche Geste der Feuerwehr, die damit ihre besondere Verbundenheit mit unseren Dorfgemeinschaften demonstriert hat.

Die schöne Atmosphäre in Löf und Kattenes führte dazu, dass uns auch viele Gäste mit ihren Kindern aus anderen Orten am Martinsabend besuchten, was uns sehr freute; dies führte leider dazu, dass in Löf trotz Rekordbestellung nicht genügend Martinswecken für alle Kinder vorhanden waren. Das haben wir nicht erwartet und letztlich erfüllte sich hier der Spruch des britischen Theologen John Ray: “Nichts wird zum gleichen Zeitpunkt erfunden und perfektioniert." Unser Wehrführer Hans Glöckner ließ es sich in der Folge nicht nehmen, kürzlich den 12 Kindern in der Bahnhofstraße und auf dem Kergeshof die Martinswecken nachträglich vorbeizubringen.

Es waren zwei besondere Abende in Löf und Kattenes, an denen wir gezeigt haben, dass wir auch in schwierigen Zeiten unsere christliche Tradition bewahren und, gerade für unsere Kinder, ein Zeichen der Zuversicht und Hoffnung setzen können, Krisenzeiten durchzustehen und zu überwinden.

Der Volkstrauertag ist nicht nur ein stilles Gedenken an die Gefallenen, Vermissten und Opfer der beiden Weltkriege, er ist zugleich ein Tag der Besinnung, wie wir heute auf Krieg, Gewalt und Terror reagieren; was wir heute für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit bei uns und in der Welt tun können. Er erinnert und mahnt uns, dass Frieden nicht selbstverständlich ist, dass friedliches Miteinander gelebt werden will – täglich, im Großen und im Kleinen. Aufgrund der Corona-Pandemie finden in diesem Jahr leider keine Gedenkfeiern am Ehrenmal statt. Zum Gedenken an die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege werden in Löf und Kattenes am Ehrenmal Kränze niedergelegt.

Rhein-Hunsrück-Wasser hat angekündigt, dass am Wasser-Hochbehälter in Löf (Alzbach) dringend notwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Dies wird in der Folge dazu führen, dass während der Bauphase aus Hygienegründen weitere Chlorungen unseres Trinkwassers erfolgen. Der Parkplatz am Biotop ist für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Sobald sich konkrete neue Hinweise ergeben wird an dieser Stelle und ganz aktuell in unserer Dorf-App informiert.

Bericht von Johannes Liesenfeld, Ortsbürgermeister