Ordens Drive In bei Gelb-Rot

„Willkommen bei Gelb-Rot, Ihre Bestellung bitte!“, rief DJ Torty de Banana ein ums andere Mal in sein Mikro an seinem Arbeitsplatz auf der Konfettikanone der Narrenzunft „Gelb-Rot“ in luftiger Höhe. Die Gelb-Roten hatten lange gehofft, den Sessionsorden doch noch bei einer Veranstaltung ihren Aktiven überreichen zu können. Aber Corona und die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine machten dem endgültig einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem standen die Orden der Session 2022 zur Übergabe bereit und sollten zumindest als Erinnerung an eine verlorene Session noch an die aktiven Mitglieder überreicht werden, nur wann und wie war die Frage. Um doch noch ein ganz klein bisschen Karneval aufkommen zu lassen, wurden die Aktiven aufgefordert, bei ihrer Vereinshalle vorbeizukommen. Dort war ein Drive-In-Schalter aufgebaut, an dem die Orden und etwas karnevalistische Beilagen in extra beschafften Burgerboxen, ohne auszusteigen und mit Abstand, in Empfang genommen werden konnten.