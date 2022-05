Oberfell sucht eine/n Bürgermeisterkandidatin/ten

Eine etwa notwendig werdende Stichwahl wird am Sonntag, dem 17. Juli, durchgeführt. Wenn Sie 18 Jahre alt sind, in Oberfell wohnen, deutsche/r Staatsbürger/in sind und Interesse an diesem Amt haben, können Sie sich in der Gemeindeverwaltung Oberfell erkundigen.

Wahlhelfer für die Wahl zum Ortsbürgermeister gesucht

Eine Demokratie lebt von der aktiven Teilnahme ihrer Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen. Wahlen sind die Lebensgrundlage unserer Demokratie. Die Abwicklung einer Wahl ist jedoch nur mit einer Vielzahl ehrenamtlicher Kräfte möglich. Wenn auch Sie einmal einen Blick „hinter die Kulissen“ werfen wollen: Wie wäre es mit einer Mitarbeit als Wahlhelfer? Termin 3. Juli und eventuelle Stichwahl am 17. Juli. Es erwartet Sie eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit zum Wohle der Allgemeinheit. Ein Dankeschön über 25 Euro wird Ihnen ausgezahlt. Das Ehrenamt kann von jeder volljährigen Person mit deutscher Staatsangehörigkeit übernommen werden. Wenn Sie Interesse an einem Wahlehrenamt haben und mehr erfahren möchten melden Sie sich bitte bis zum 11. Mai in der Gemeindeverwaltung.