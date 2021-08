Oberbürgermeister Langner besucht AWO Quartiersbüro

Langner hörte in freundlicher und offener Haltung die Wünsche und Belange aus dem Quartier, die aus der letzten Bürgerbefragung noch offengeblieben waren, wie: noch mehr Barrierefreiheit im Quartier durch selbstgebaute Legorampen, damit es für Kinderwagen-, Rollatoren- und Rollstuhlfahrer sowie Radfahrer leichter wird, sich durch das Quartier barrierefrei zu bewegen. Gerne werden große und kleine Legospenden oder ein Startkapital, um diese zu erwerben, vom Quartiersbüro entgegengenommen.

Der OB erfreute sich an der neu gegründeten Baumpatenschaft in der Schenkendorfstraße, die von Senioren aus dem AWO Seniorenzentrum Laubach und Nachbarn aus dem Quartier gemeinsam neu bepflanzt wurde. Blumenspenden aus dem Quartier haben das ehrenamtliche Engagement der Baumpaten ergänzt und bereichert.

Gerne möchten die Bürger mit dem grünen Daumen auf einem Grünstreifen vor der St. Josefskirche ihren Wirkungskreis ausdehnen. Das ungenutzte Gelände soll mit ein bis zwei seniorengerechten Sitzgruppen mit Tischen zu einem gemütlichen Treffpunkt umgestaltet werden. Die helfenden Hände des AWO Quartiersbüros möchten mit Hochbeeten neue Akzente setzen: für einen essbaren Stadtteil in der südl. Vorstadt. Auch wartende Eltern der Schenkendorfschule, Besucher einer benachbarten Praxis, des Quartiersbüros oder der Kirchengemeinde hätten eine neue Austausch- und Begegnungsplatz, nach unserem Motto: für ein Wir im Quartier!

Auch die Idee eines Stadtteilwochenmarktes beflügelt die Vorstellung der Gesprächsteilnehmer mit dem Oberbürgermeister, weil hier der Grundstein für mehr Lebensqualität, soziales Miteinander und Nachhaltigkeit in der Mitte des Quartiers deutlich angehoben würde. Ein weiteres Anliegen: einige Sitzgelegenheiten in der Schützenstraße würden den Senioren der Laubach den Weg ins Quartier und zu den Rheinanlagen erleichtern. Auch spontanen Gesprächen auf der Straße war Langner nicht abgeneigt und stellte sich kritischen Themen freundlich und bürgernah.

Im AWO Quartiersbüro bestaunte Langner die Fotoausstellung der Oberwerther Fotografin Maria Thul-Schuster und ihre Sicht auf Koblenz und Facetten des Lebens. Die Ausstellung kann noch bis Ende August täglich im AWO Quartiersbüro angeschaut werden.

Die Quartiersmanagerin Dorothe Struschka stellt dem OB die „Sommerzeit am Rhein“ vor und empfiehlt die Schlenderweinprobe mit spitzen Mittelrheinweinen durchs Quartier am Sonntag, 22. August, ab 16 Uhr oder Samstag, 25. September, ab 18 Uhr. Das offene Singen in den Rheinanlagen ab August immer dienstags 17.30 bis 18.30 Uhr vorm Oberwerther Hafen, gegenüber dem Kinderspielplatz. Die Friedenstänze auf dem Händelplatz in Oberwerth, am Montag, 9., 23. August oder am 13. September, jeweils um 18.30 Uhr.

Anmeldung zu allen Veranstaltungen sind erwünscht im AWO Quartiersbüro bei Dorothe.Struschka@awo-rheinland.de oder unter Telefon 0261/914 983 49 oder 0151/535 486 36