Nikolausfahrt auf dem „roten Schlitten“

In Kobern, Gondorf und Dreckenach war er da, dieser magische Moment, in dem Frieden, Glück, Freude und Gemeinschaft zu erleben sind.

Nachdem durch die Corona-Pandemie in dieser Adventszeit nichts wie in den Jahren zuvor sein konnte, war es an der Zeit, etwas Neues zu wagen. So machte der Förderverein der Feuerwehr Kobern dem Ortsbürgermeister einen Vorschlag, der eine Corona-konforme Fahrt des Nikolauses in einem roten Schlitten ermöglicht. Dieser überlegte nicht lange, stimmte dem Konzept zu und organisierte mit freundlicher Unterstützung durch Rewe Hundertmark dem Nikolaus kleine Überraschungen für die Kinder.

Der Förderverein schmückte den „roten Schlitten“, ein Opel Blitz Baujahr 1951, für den sich eigentlich im Ruhestand befindlichen Nikolaus Jörg J., welcher sich aber für diese Aktion gerne auf den Schlitten setzte. So startete die Nikolausfahrt in Dreckenach und bereits dort wurde klar, dass dieser Abend Spuren hinterlassen würde. Der Nikolaus wurde von den Kindern, aber auch von den Erwachsenen freudig erwartet. Es war zu sehen, wie die Augen von Groß und Klein strahlten. So motiviert ging es nach Gondorf. Auch dort waren die Familien auf den Straßen oder standen auf Balkonen und an Fenstern. Für Nikolaus und Knecht Ruprecht galt es nun, abwechselnd zu winken und Kinder zu beschenken. Als der Nikolaus sich weiter in Richtung Kobern bewegte, tat die zunehmende Dunkelheit ihr Werk und setzte den „roten Schlitten“ perfekt in Szene. Neben vielen staunenden Gesichtern sah er Augen vor Freude leuchten. Auf dem Marktplatz in Kobern wurde ein Halt eingelegt und spätestens hier war der Nikolaus als Fotomotiv zunehmend gefragt. Die Fahrt endete mit dem tollen Gefühl von Gemeinschaft und Zufriedenheit.

Der Förderverein bedankt sich bei allen Bürgern für die Einhaltung der Corona-Regeln und den herzlichen Empfang sowie bei der Ortsgemeinde und Rewe Hundertmark für die Bereitstellung der Überraschung für die Kinder und natürlich bei allen helfenden Händen. „Wir wünschen allen Bürgern eine schöne Adventszeit und frohe und besinnliche Weihnachten.“